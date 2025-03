Sarzana, passo avanti verso la salvezza. Illuzzi e Ortiz mettono sotto il Novara

NOVARA

1

SARZANA

3

AZZURRA NOVARA: Granados, Brusa, Menendez, Petrocchi, Vega, Cardella, Gavioli, Maniero, Bernardelli. All. Punset.

HOCKEY SARZANA: Corona, Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, Venè. All. Sergio Festa.

Arbitri: Rondina di Vercelli e Brambilla di Vimercate

Reti: 1t: 9’55” Illuzzi, 16’25” Ortiz. 2t: 8’27” Maniero, 12’32” Ortiz.

NOVARA – Importantissima vittoria per l’Hockey Sarzana (la terza di fila) nell’anticipo della 22ª giornata a Novara: successo che regala ai rossoneri la provvisoria ottava posizione in classifica, con 24 punti. Un’ottima prestazione per i rossoneri trascinati dalla rete iniziale di Illuzzi e dalla doppietta di Ortiz. Dopo quasi dieci minuti di gioco, arriva la 20ª rete stagionale di Illuzzi, al minuto 16’25” lo 0-2 a firma di Facundo Ortiz, con un tiro al volo che spiazza Granados. In avvio di secondo tempo Illuzzi colpisce la traversa a portiere battuto. Al 9’ minuto la prima imbucata novarese, firmata Giorgio Maniero. La formazione di Punset ritrova fiducia e si getta alla ricerca del pareggio. A fermare le velleità dei piemontesi c’è la doppietta di Ortiz che mette a segno il gol dell’1-3, con cui archivia l’incontro. Ora Sarzana ha a disposizione due settimane di sosta, per preparare al meglio il finale della regular season. Il presidente Corona euforico a fine partita. "Terza vittoria consecutiva, quarta se guardiamo il risultato al termine dei tempi regolamentari in Portogallo. Abbiamo messo un bel ’puntello’ sulla conquista della salvezza. Dedico questa vittoria agli ’Incessanti’ che non ci hanno mai lasciati soli".

Un’altra bella notizia arriva invece dal settore giovanile: sarà l’Hockey Sarzana ad ospitare al PalaTori le finali nazionali giovanili Under 13 a giugno, con l’arrivo di 10 squadre da tutta Italia e almeno 150 famiglie al seguito. L’evento sarà presentato nei dettagli nei prossimi giorni in una conferenza stampa.