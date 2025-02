Sarzana, quanto sei Forte. Battuti i campioni d’Italia

HOCKEY SARZANA2FORTE DEI MARMI0

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Ortiz, Illuzzi, De Rinaldis, Manrique, Mattugini, Tognacca, Venè. All. Festa

FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Ipinazar F., Ipinazar P., Ambrosio, Borgo, Rossi, Chereches, Ciupi. All. De Gerone

Arbitri: Eccelsi e Moresco di Marostica

Reti: 1’ e 16’ st Illuzzi

SARZANA – Chiamiamola col suo nome: un’impresa. Anzi, una grande impresa. Al termine di un match ricco di emozioni l’Hockey Sarzana, conquista una vittoria pesantissima contro la vicecapolista Forte dei Marmi (campione d’Italia in carica) cui, fra andata e ritorno, ha portato via 4 punti su 6. Protagonista della serata un Domenico Illuzzi in stato di grazia, che ha trascinato la squadra verso la vittoria con due reti; la difesa poi non ha concesso nulla ed è stata in grado di soffrire anche in momenti di inferiorità numerica. Il match si sblocca nella ripresa: dopo soli 10 secondi dal via Illuzzi firma l’1-0 da centro area. Il Forte si innervosisce e, dopo una bella parata di Corona su Ambrosio, incappa nel 10° fallo già a 15’ dalla fine. Borsi impegna Gnata, che però cade sulla nuova stoccata di Illuzzi che segna con un diagonale al fulmicotone. Negli ultimi minuti rossoneri vicini al 3-0 con Mattugini.

Sarzana si porta così momentaneamente da solo in decima posizione, con 21 punti, 3 più del Cgc Viareggio, in attesa della disputa delle altre partite della giornata in programma domani. "Una vittoria molto importante, voluta e meritata, frutto della migliore prestazione dell’anno anche come qualità di gioco. Sono soddisfatto dei miei ragazzi" commenta il presidente Maurizio Corona. "Si è visto il vero dna del Sarzana – aggiunge mister Sergio Festa – quello che lotta fino alla fine. Abbiamo interpretato alla grande, come le partite precedenti, tutto quello che avevamo preparato: posso solo dire ’grazie’ ai ragazzi e fargli veramente i complimenti di cuore, perchè se lo meritano, per quello che stanno dando e per l’attaccamento alla maglia"