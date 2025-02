Sarzana, serata europea. In Ws Cup c’è il Riba D’Ave

Torna il sapore delle sfide europee al ‘PalaTori’ dove questa sera l’Hockey Sarzana affronta i portoghesi del Riba d’Ave nel secondo turno di WS Europe Cup. Una partita importante per il passaggio del turno alla final four del 29 e 30 Marzo. Dopo l’ottima prova negli ottavi (doppia vittoria sugli svizzeri dell’Uttigen) i rossoneri dovranno affrontare la formazione portoghese, che negli ottavi ha perso l’andata contro gli spagnoli del Caldes 5-3, ma nel ritorno ha ribaltato il risultato vincendo 6-1. La città è in fibrillazione e si attende un “PalaTori” gremito in ogni ordine di posto.

"Il Riba d’ Ave è una ’signora squadra’ – dice il presidente Maurizio Corona – che gioca nel campionato più competitivo del mondo: rapidità e tiri dalla distanza sono la loro arma migliore. Dobbiamo giocare con la massima fiducia in noi stessi e la consapevolezza che la qualificazione probabilmente si deciderà in Portogallo".

"Sarà un’altra partita importante – dice mister Sergio Festa – diversa dal campionato, perchè si sviluppa in due tempi da 50 minuti, il primo tempo ce l’abbiamo in casa. Dobbiamo prepararci al meglio, sapere che dobbiamo sfruttare il fattore campo, ben sapendo che non sarà facile".

Riba de Ave è una città del nord del Portogallo di circa 8.000 abitanti, dove l’hockey è lo sport più importante. La squadra è stata fondata nel 1972, al momento in campionato è penultima con 10 punti ma nell’ultima partita disputata ha pareggiato 4-4 contro il Barcelos e durante la stagione ha perso di misura contro Porto e Sporting Lisbona, oltre ad aver battuto Tomar e Valongo. L’allenatore è Raul Meca Lopes, il capitano (e primo portiere) lo spagnolo classe 1992 Alvaro Shedha, in rosa da 4 stagioni, dopo una carriera giocata in Spagna. Il via alle 21, arbitri Josep Ribo e Raul Burgo Manotas (Spagna).