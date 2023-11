Sarzana si sente regina. Terza vittoria, primo posto

La regina del campionato. Almeno fino a domani sera l’Hockey Sarzana Gamma Innovation guarderà tutte le avversarie dall’alto del primo posto della classifica del campionato di serie A1. Un inizio di stagione clamoroso che per una serie di combinazioni, rinvii e anticipi ha visto i rossoneri disputare tre partite consecutive in casa, ottenendo 9 punti. Il massimo dei voti dunque che consentono ai ragazzi di Paolo De Rinaldis di salire al comando con due lunghezze di vantaggio dalle inseguitrici. Il successo ottenuto contro il Grosseto, da sempre avversario particolarmente ostico, con il punteggio di 5 a 3, ha dimostrato che i rossoneri hanno le carte in regola per rimanere tra le grandi del torneo.

Senza regalare illusioni il gruppo è solido, tenace e può disporre di soluzioni in corso d’opera anche grazie al rientro di Francesco De Rinaldis dopo la squalifica. La vecchia guardia regge, il giovane Olmos cresce e Illuzzi si è sbloccato in campionato completando la cinquina l’altra sera contro i maremmani al Vecchio Mercato. Sarzana ha iniziato la sfida sprecando il rigore e poi segnando con Facundo Ortiz. I toscani però sono rientrati in gioco con Thiel fissando il pari e rigenerando lo spirito. Ma prima Corona mette un muro davanti alla porta quindi ancora Ortiz raddoppia e Olmos chiude con il 3 a 1 il primo tempo. Nella ripresa Saavedra firma il 3-2 rimettendo pepe alla gara e tenendo in apprensione il pubblico che si libera però dal peso grazie al 4 a 2 di Garcia e alla cinquina di Illuzzi. A pochi secondi dalla fine Thiel infila il terzo gol del Grosseto. I rossoneri hanno schierato: Corona, Borsi, De Rinaldis, Festa, Illuzzi, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Venè.