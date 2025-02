Sarzana tenta l’impresa: "A Valdagno senza paura"

Smaltite le fatiche in Ws Europe Cup, l’Hockey Sarzana si prepara all’odierna trasferta infrasettimanale di campionato contro Valdagno, con l’obbiettivo di prolungare la serie di prestazioni positive: dopo la vittoria casalinga contro il Sandrigo, i ragazzi di mister Festa cercheranno punti nella pista di una delle squadre più in forma del campionato. "Dopo la coppa ora la testa va a Valdagno, abbiamo fatto un recap di tutto quello che è la partita – dice mister Sergio Festa – in questi due giorni, il pensiero e l’attenzione è tutta sulle informazioni giuste da dare alla squadra. Vogliamo andare a Valdagno per continuare la nostra rincorsa in campionato e prepareremo la partita al meglio, sappiamo che sarà difficilissima, hanno tanta qualità, non possiamo commettere gli errori che abbiamo commesso sia contro il Riba D’Ave (nella foto Pasquali, un’azione del match), che nelle precedenti partite, quindi cercheremo di preparare tutti i dettagli possibili". Il Valdagno arriva alla sfida reduce dalla la vittoria sul campo del Cgc Viareggio. La gara di andata, giocata a Sarzana il 9 novembre 2024, terminò 1-6 per la formazione vicentina, con reti di Giuliani, Diquigiovanni (2) e tripletta di Sanches, di Rubio l’unica rete del Sarzana. Valdagno-Sarzana si gioca stasera alle 20:45 al ’PalaLido’ di Valdagno (Vicenza), arbitri Louis Antony Hyde di Breganze e Alfonso Rago di Giovinazzo.