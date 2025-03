Sarzana tenta l’impresa. L’obiettivo è la final four

L’ Hockey Sarzana vola in Portogallo per la gara di ritorno dei quarti di finale di WS Europe Cup contro la squadra portoghese del Riba d’Ave, una partita che vale il passaggio del turno alla final four del 29 e 30 marzo. La gara d’andata disputata a Sarzana è stata all’altezza delle aspettative: due squadre che si sono date battaglia per 50 minuti, senza mai mollare, neanche nei più gravi momenti di difficoltà. Il risultato finale ha visto trionfare il Riba D’Ave per 5-4. Ai rossoneri serve quindi l’impresa nel caldissimo palazzetto portoghese per ribaltare la sconfitta dell’andata, Il risultato del Vecchio Mercato è stato troppo penalizzante per quel che si è visto sulla pista, sarebbe importante trovare subito un gol e portarsi in vantaggio. I rossoneri arrivano poi a questa sfida carichi a mille per la bella vittoria dell’altra sera contro i campioni d’Italia del Forte dei Marmi.

"Sarà una partita da ’dentro-fuori – dice mister Sergio Festa – sappiamo che dobbiamo partire con un 1-0 a sfavore, ma in un match del genere è praticamente niente. Chiederò ai ragazzi di pensare che siamo 0-0, perchè è una partita che va giocata dall’inizio alla fine, senza troppa fretta, ma con la stessa convinzione e determinazione con cui abbiamo affrontato queste ultime partite. Veniamo da un periodo molto positivo, ma anche molto stressante E abbiamo bisogno di recuperare, di resettare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, e pensare solo ed esclusivamente a questa partita. Dobbiamo recuperare anche energie nervose, perchè sarà una partita intensa, dove un episodio può spostare tutto, dove cinque minuti fatti bene o fatti male da ambe le parti possono cambiare le sorti di una partita". Il via alle 19.30, arbitri Inigo Lopez Leyton e Oriol Perez (Spagna).