Savino Del Bene-Novara. In palio il secondo posto

Dopo la sconfitta al tie-break contro il Volley Milano, la Savino Del Bene, nell’ultima gara della regular season, sarà chiamata stasera alle 20,30 a Palazzo Wanny (diretta Rai Sport e vbtv) contro Novara, a un altro match decisivo per la classifica e per gli accoppiamenti nella griglia dei play off scudetto: in palio, infatti, c’è il secondo posto che Scandicci dovrà difendere dall’attacco proprio delle milanesi attardate di un solo punto e impegnate a loro volta sul campo del Chieri: due squadre – Novara e Chieri – già al sicuro, rispettivamente col quarto e il quinto posto acquisiti matematicamente.

"È una sfida importantissima – afferma Gaspari –, perché la vittoria ci garantirebbe il secondo posto. È una gara che arriva prima della sfida d’andata dei quarti di finale di Champions, che è un’altra gara alla quale teniamo tantissimo. Con Novara dovremo essere ordinati nel muro-difesa e approcciare bene la gara, soprattutto in battuta. Di fronte ci troveremo una Novara che, come nella gara d’andata, metterà in campo il suo massimo impegno. Dopo la gara con Milano abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma forse è meglio, perché così rimaniamo concentrati sul campo".

La squadra piemontese, che si impose al quinto set nel girone di andata, sta disputando un campionato di alto livello, è ormai stabilmente fra le prime quattro e, oltre ad essersi qualificata anche per la final four di Coppa Italia, è tuttora in corsa in Europa, approdata alle semifinali di Cev Cup, la seconda manifestazione per importanza dopo la Champions. Nell’ultima sfida disputata, le zanzare si sono aggiudicate la vittoria al tie-break contro Vallefoglia: ottima nell’occasione per le novaresi la prestazione della schiacciatrice tedesca Alsmeier e dell’opposta statunitense Mims, sempre ben servite dalla Mvp Bosio. Per quanto riguarda Scandicci, invece, contro Milano si sono messe in particolare evidenza, oltre alla ‘solita’ Antropova, top scorer della squadra, Mingardi, Nwakalor e Carol: tutte e quattro in doppia cifra.

Franco Morabito