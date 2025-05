Saxo Oleum a Sassuolo: Ait Nakhli Abdelilah e Eleonora Chiara Turrini trionfano nella mezza maratona

Grande mattinata di sport a Sassuolo, dove la podistica neroverde La Guglia ha organizzato un’eccellente decima edizione della Saxo Oleum, un’abbondante mezza maratona competitiva, accompagnata dalla Coursa ed Sasòl, corsa o camminata aperta a tutti su percorsi di 4 ed 11 chilometri.

Oltre 1.250 i partecipanti, nonostante le tante concomitanze in zona, come il Fornacione trail di Scandiano solo al sabato, in una giornata perfetta per correre, con organizzazione al top che ha visto impegnati 200 volontari. A sorpresa non si presenta al via Simone Corsini, dato per favorito. Tocca così al venticinquenne Ait Nakhli Abdelilah, suo compagno di squadra dell’Atl.MdS, farsi onore e tenere sin dall’inizio la testa della gara. Lo attende un impegno non facile, con una prima parte in leggera salita sul percorso natura del Secchia, un tratto con salite e discese più impegnative ed una volata finale, ma Ait Nakhli mantiene bene la posizione e passa solitario sotto il traguardo in 1h19’04". Nella lotta per il secondo posto Andrea Baruffaldi cede nel finale per la fatica muscolare che lo costringe a fare alcune soste. Se ne avvantaggia un eccellente William Talleri che, col secondo posto in 1h22’03", porta in alto i colori dei San Vito Runners. Andrea Baruffaldi, per Interforze, è terzo con un distacco di oltre 1 minuto. Quarto si classifica Pietro Grande (Atl.Reggio) mentre arriva quinto un ’guglino’, Alessandro Costi, particolarmente festeggiato per aver corso – sempre con ottimi risultati – tutte le dieci edizioni della Saxo Oleum; oggi ha preceduto di pochi secondi il tenace Fabio Poggi, anche lui per San Vito.

Anche in campo femminile parte subito in testa Eleonora Chiara Turrini che resiste agli attacchi nella parte centrale della gara e conclude in 1h32’09", nuovo record della corsa strappato per 21 secondi a Francesca Cocchi (2022). Doppia festa per lei, che è anche portacolori della società organizzatrice, La Guglia capitanata da Emilia Neviani. Ottimi anche i risultati di Manuela Marcolini (Sportinsieme, 1h34’19") e Natalia Pagu (Avis Novellara, 1h38’27") che migliorano sensibilmente i tempi ottenuti del 2024, quando però erano arrivate rispettivamente prima e seconda. A termine delle premiazioni sono state ufficialmente consegnate le speciali carrozzine superleggere per la corsa Hypocampe. Gli ausili sono stati acquistati grazie all’iniziativa de La Guglia, dei suoi iscritti e sostenitori; consentiranno ai due ragazzi, con il supporto di amici e familiari, di partecipare alle manifestazioni podistiche da cui altrimenti sarebbero stati esclusi.