Scacchi: Campionati Regionali. Mens Sana: un doppio trionfo negli U14. U10 secondi

Con un colpo da ‘maestro’ la Mens Sana Scacchi porta a casa due trofei ai Campionati Regionali. Nei giorni scorsi, la scacchiera biancoverde ha preso parte alla kermesse organizzata a San Miniato (Pisa), conquistando il primo gradino del podio nella categoria U14 maschile (foto a sinistra in basso) e U14 femminile (foto a sinistra in alto). Grande prestazione anche dei giovanissimi U10 che hanno conquistato una medaglia d’argento.

A far brillare la Mens Sana nella categoria U14 maschile sono stati: Orlando Pin; Marco Peccianti, Leonardo Bettollini e Matteo Trisciani. Per la categoria U14 femminile hanno conquistato il titolo: Ludovica Rossi; Laura Negrini, Emma Ballarin e Silvia Peccianti. A salire sul secondo gradino del podio per la categoria U10 maschile (foto a destra), invece, sono stati: Pietro Peccianti, Brando Pin, Ludovico Bettollini e Daniele Bitonti.

A livello individuale spiccano i risultati di Nilo D’Ippolito (U18) e Marco Peccianti (U14), che hanno vinto tutte le loro partite. Ottima anche la prestazione di Pietro Peccianti, con una partita patta e cinque vittorie.

Sabato alle 16, via dei Termini 31 (Cral mps) iniziano corsi della nuova stagione.