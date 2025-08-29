Scalata al Castello: Bizoza regala il bis. Podio storico con atleti internazionali

di Matteo Marzotti

Un vero festival per gli atleti del Burundi la 52esima edizione della Scalata al Castello contrassegnata dai successi di Elvanie Nimbona sui 5 km e la grande sorpresa con Therence Bizoza nei 10 km, nella gara maschile. Tecnicamente le due gare hanno offerto un grande spettacolo di emozioni con l’arrivo prima della gara femminile dove in quattro si son giocate la vittoria all’ultimo giro in una sorta di sfida italo-burundiana tra le due azzurre Sofiia Yaremchuk e Valentina Gemetto contro Elvanie Nimbona e Micheline Nihomahoro e in quella maschile dove il super favorito Haile Telahun Bekele è stato battuto da Therence Bizoza con un allungo finale. Nella gara femminile la campionessa italiana dei 10 km su strada Valentina Gemetto, ci ha provato sino alla fine, ma quattro mesi di inattività per infortunio le sono stati nemici per essere al top, sicuramente come prima gara il responso depone tutto a suo favore. Bene anche Sofiia Yaremchuk la primatista italiana della mezza e maratona ha colto il suo personale sui 5 km con 15’57’’.

Gara maschile invece molto tattica nei primi 7 giri dei 12 in programma dove tutti a controllare il super favorito Haile Telahun Bekele. Ed invece ci ha pensato Therence Bizoza con un allungo a quattro giri dalla conclusione, poi ripreso da Bekele al penultimo giro, a quel punto tutti a pensare che l’etiope avesse solo atteso il finale per sferrare l’attacco decisivo.

Invece in fondo a Via Roma sbucava da solo Therence Bizoza imponendosi con grande autorità e limando il suo personale sui 5 km di ben 47 secondi, precedente. Dei nostri azzurri si migliora di tre secondi Yohannes Chiappinelli nei rispetto al personale stagionale, migliora il suo stagionale anche Pasquale Selvarolo di un minuto e 23 secondi a soli 9 secondi dal personale.

Ottima l’organizzazione a cura della Polisportiva Policiano – con il patrocinio del Comune , Provincia e Regione Toscana oltre che della Fidal – con la società aretina che ha festeggiato i successi di Michele Pastorini e Giulia Sadocchi nelle rispettive categorie (maschile e femminile).

E adesso l’attenzione si sposta al prossimo grande evento podistico che si terrà ad . Già perché procedono a spron battuto le iscrizioni alla Maratona Città in calendario nella mattina di domenica 26 ottobre. Un altro grande appuntamento in grado di richiamare ad numerosi partecipanti da molte città italiane, non solo toscane e delle regioni limitrofe, per un autentico spettacolo di sport nella vie del centro storico.