Scalata al Castello con i big. Verso il record di iscrizioni

di Matteo Marzotti

Sono oltre 220 gli iscritti ad oggi all’edizione numero 52 della Scalata al Castello, Corsa podistica sulla distanza di 10 chilometri che animerà il centro storico. L’appuntamento è per mercoledì 27 agosto e ad oggi le iscrizioni stanno registrando la presenza di nomi importanti nel panorama italiano (e non solo) del podismo. A tal proposito le iscrizioni sono ancora aperte sul portale Icron al costo di 18 euro che saliranno a 20 euro dopo il 23 agosto fino a 60’ prima del via. L’evento organizzato dalla Polisportiva Policiano può vantare le partnership con la Fidal, il Comune, la Provincia e la Regione Toscana. Il programma prevede per il giorno della gara il ritrovo alle ore nella centralissima Piazza Guido Monaco. La partenza alle ore 19 delle categorie femminili e di quelle maschili dalla M55 a salire. Alle 20 le gare del settore promozionale.

A seguire è più precisamente a partire dalle 20.20 via a tutte le altre categorie maschili. Alle 21 prenderà il via la gara femminile internazionale su 5 chilometri (6 giri del percorso) mentre per le categorie maschili la gara internazionale maschile il percorso si svilupperà su 12 giri. Alle 22.20 spazio alle premiazioni per quello che sarà un grande evento di sport che animerà il centro storico, il preludio per certi versi alla Maratonina in calendario invece a fine ottobre.