Scandiano, occhio al Thiene

Il campionato di hockey su pista di Serie A2 è giunto al giro di boa ed oggi si riparte con il Roller Scandiano capolista; la Bdl Minimotor Correggio naviga anch’essa nelle zone alte, ma la classifica è molto compressa. Scandiano. Oggi alle 18 al PalaRegnani, a ingresso libero, il Roller (imbattuto a 21 punti) ospita il Thiene (15), avversario non proprio morbido che ha vinto ad oggi quattro partite, di cui tre lontano da casa. Mister Cupisti ha convocato i portieri Raveggi e Vecchi, più gli esterni Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Cinquini, Deinite, Fontanesi, Gioele Ganassi e Riccardo Busani.

Correggio. La prima di ritorno per tornare a vincere. La BDL Minimotor Correggio gioca oggi alle 20,45 sulla pista del Montecchio Precalcino, gara trasmessa in diretta sul canale YouTube FISR, come anche quella del Roller. Il tecnico Granell ha convocato il portiere Salines, mentre nel ruolo di secondo potrebbe prendere in considerazione la sedicenne Giorgia Teli, in quanto Federico Pedroni, nell’ultimo incontro di Serie B contro l’Amatori Modena, ha accusato un problema a una spalla. Poi Menendez, Caroli, Casari, Righi, Amatulli e Manuele Pedroni.

Serie B. Oggi alle 17, all’Arcostruttura del parco Guidetti, la Rotellistica Sasco Scandianese di mister Barbieri (9) affronta il Mirandola, capolista del girone C con 13 punti. Vincere per continuare a sperare nel primo posto. I convocati: i portieri Christian Rinaldi e Greta Ganassi, capitan Castaldi, il vice Consiglio, Pozzi, Kevin Rinaldi, Giardina, Mavi Gimeno, Vivi e Gabriele Ganassi.

Domani alle 19 al PalaPietri di Correggio la Minimotor (10) affronta il Pesaro (0) del "mitico" Edgar Barberi, giocatore-allenatore di 47 anni, già bomber della vecchia Amatori Reggio di Mario Monducci.

