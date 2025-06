Scandici Rugby trionfa al torneo giovanile in memoria di Francesco Borelli

Lo Scandici Rugby si è aggiudicato il torneo giovanile che si tiene ogni anno al Padovani di Campo di Marte, dedicato alla memoria di Francesco Borelli, il ventisettenne rugbista fiorentino scomparso in circostanze tragiche 19 anni fa. Al secondo e terzo posto della classifica, stilata tenendo conto della miglior media piazzamenti nelle varie categorie, si sono piazzte le squadre del Firenze Rugby 1931 e della Florentia Rugby. L’evento ha visto in campo tanti piccoli atleti appartenenti alle categorie under 12, under 10, under 8, under 6 e Prime Mete in rappresentanza di 16 società italiane ed estere. Significativa la partecipazione dell’Academy Rugby Football Club, squadra irlandese alla quale è stato consegnato un riconoscimento speciale per la sua decima partecipazione consecutiva al torneo.

La formazione scandiccese ha meritato il successo essendosi resa protagonista in tutte le finali di categoria, compresa quella degli under 12 che è stata vinta dalle Fiamme Oro. Il torneo si è svolto in un clima di festa e condivisione, dove al centro non c’è stato solo il risultato ma soprattutto la passione per il rugby e la correttezza in campo, in piena sintonia con i valori tanto cari a Francesco. Con i premi assegnati a tutte le squadre è stato rinnovato anche il conferimento del Premio Fair Play Sonia Danti, consegnato dai figli Emma e Giorgio al giocatore del Kekambas Rugby di Roma, Giorgio Belli, che si è particolarmente distinto per la sua condotta sportiva. Ancora una volta l’impegno dei tanti volontari ha garantito un’organizzazione impeccabile: dall’accoglienza, alla gestione delle gare, fino all’animazione del villaggio torneo.

Un lavoro corale e appassionato, che ha meritato il ringraziamento a tutti da parte del presidente del Firenze Rugby 1931, Stefano Di Puccio. Il XXIII torneo Città di Firenze under 14, che si è disputato anch’esso al Padovani, è stato vinto invece dal Mogliano Rugby che in finale ha avuto la meglio sulla squadra trevigiana del Rugby Paese; terzo il Firenze Rugby 1931 davanti al Patavium Rugby Junior. f. m.