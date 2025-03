Scarpinata per le Colline Pratesi, la 37esima edizione è un successo

Prato, 9 marzo 2025 – Dopo un anno di stop forzato, la Scarpinata per le Colline Pratesi è tornata con la sua 37ª edizione, portando con sé non solo la passione per la corsa, ma anche un forte legame con il territorio, la cultura e la solidarietà. Organizzata dalla ASD Podistica Chiesanuova, la gara ha visto una novità significativa: la partenza da una nuova location, all'interno del "Capo d'arte e sito di archeologia industriale".

Questo suggestivo spazio è stato arricchito dal progetto artistico promosso dallo scultore Antonio Bruno, con il contributo di Pancani e Gazzarra, la collaborazione di Claudia Gusso e il sostegno della Parrocchia Santa Maria dell'Umiltà. Un’occasione per i podisti di ammirare un'interessante opera di recupero artistico, che valorizza il passato industriale di Prato. Domenica 9 marzo, oltre 400 podisti si sono dati appuntamento al Circolo Grandi, sede della manifestazione, per affrontare il percorso che si snoda tra le colline pratesi. Tre le distanze previste: 13 km per i competitivi, 7 km per gli appassionati, 4,5 km per i camminatori. Il tracciato, partendo da via Montalese, ha attraversato il parco di Galceti, per poi affrontare le più impegnative pendici collinari, mettendo alla prova gambe e resistenza dei partecipanti. A immortalare l'evento ci ha pensato ETS Regalami un sorriso, il cui servizio fotografico è indicizzato per la ricerca delle immagini tramite il numero di pettorale.