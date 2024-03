Scatta oggi l’Historic Rally. Sfrecciano le auto storiche

di Sonia Fardelli

È il giorno della prima sfida (oggi dalle ore 15) della 14esima edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, gara di apertura per il campionato italiano riservato alle auto storiche. L’evento organizzato da Scuderia Etruria Sport si terrà oggi e domani con otto tratti cronometrati da percorrere lungo i tre passaggi di "Rosina", "Portole" e "Rassinata", per un totale di 108,26 chilometri. Ad affiancare i protagonisti del Cir Auto Storiche ci saranno anche i concorrenti in lizza per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, Michelin Trofeo Storico e Memory Fornaca. Saranno oltre settanta le vetture in corsa. Al via anche tre piloti aretini Norberto Droandi con una Renault 5 GT Turbo, Rosaldo Chianucci con una Simca Rally 2 e Marcogino Dall’Avo con un’Abarth A112. Ha confermato la propria presenza il campione italiano in carica Matteo Musti, vincitore della passata edizione della gara, che guiderà una Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento. Ed è proprio lui a commentare la sfida di oggi del Rosina.

"Come primo appuntamento di campionato, l’Historic Rally delle Vallate Aretine si presenta complicato – dice – a causa delle sue strade, molte insidiose. La gara vanta una diversa tipologia di asfalto. L’apertura può apparire facile, ma non lo è. Inizia con un fondo scivoloso, poi pian piano il grip aumenta fino ad arrivare al centro abitato, dove ci sono le chicane (doppie curve a S)".