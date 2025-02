Scherma: a bolzano. Il Circolo Imola si mette luce

Il Circolo Scherma ha fatto scendere in pedana 20 atleti: a Bolzano le tre squadre under 14 si sono ben comportate. Tra i ragazzi/allievi, Federico Dal Monte, Matteo Falasca e Gianmaria Arena hanno chiuso il girone con tutte vittorie. Hanno poi vinto la prima diretta per i 64 e perso per i 32. Alyssa Favi, Caterina Tampieri e Maria Sofia Aversa (Bambine/Giovanissime) hanno vinto la prima diretta per il tabellone dei 16 e perso per gli otto. per la categoria maschietti/giovanissimi Mattia Rensi, Samuel Barile, Francesco Carloncini e Francesco Puglisi hanno perso per i 16, dopo aver vinto 36-27 la diretta per i 32.

I cadetti e i giovani hanno gareggiato a Terni nel Trofeo del Sabato e Lui&Lei. Nel singolo Anita Negroni ha conquistato l’ottavo posto. Evita Bonzano e Ilaria Zambrini hanno perso per i 16. Nella gara a coppie Evita Bonzano e Federico Veronese della Società Schermistica Lughese hanno vinto il derby contro Anna Santandrea e Andrea Camattini dell’Asd Brianza Scherma per i 32 e poi perso per i 16.

m.m.