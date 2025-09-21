SCHERMA. Al ’Circolo Raggetti’ inizia un nuovo corso

Inizia con un nuovo direttivo la stagione 2025-2026 del Circolo Scherma Raggetti, la più grande sala d’armi di Firenze e punto di riferimento imprescindibile per la disciplina dal 1908 quando fu fondato in una modesta sede in Borgo Santissimi Apostoli. Da metà degli anni ’70 la società si è trasferita nella sua ‘casa’ attuale di via Corelli, a Novoli, in quel Palazzo della Scherma che è stato intitolato da tempo al presidente storico Bruno Zavagli. Attuale presidente è Valentina Landucci e il suo vice Tommaso Pontello mentre all’area tecnica sono stati confermati il maestro Alessandro Puccini, oro olimpico ad Atlanta ’96, che fa anche parte dello staff della Nazionale, affiancato dagli altri maestri Valentina Landucci, Caterina Pappalardo, Jaffar Al Shishani, Francesco Faraoni e Giovanni Abati, dalla preparatrice atletica Daniela Assirelli e dal tecnico delle armi Gianluca De Vita.

Il bilancio dell’annata sportiva conclusa è stato altamente positivo con buona parte degli oltre 40 atleti agonisti che hanno centrato importanti traguardi in campo regionale e nazionale. Fra questi, partendo dai più giovani, le sorelle Emma e Livia Pontello, rispettivamente prima nel Trofeo Granducato e seconda nel ‘Kinder’ nonché settima ai campionati italiani di Riccione nei quali Ginevra Staiano ha vinto il bronzo; poi ancora: Federico Marchitelli, Giorgia Morsillo, Neri Catarzi, Caterina Galli, Maria Vittoria Venier, Iris Grassi, Andrea Bartoli e Camilla Cattani campionessa italiana paralimpica. Fra gli Assoluti, invece, si sono distinti Matteo Morini e Niccolò Piantini. La settimana prossima Livia Pontello e Neri Catarzi parteciperanno al Trofeo "Coni" quali vincitori dei titoli regionali.

Stanno intanto prendendo il via i tradizionali corsi con due settimane di prova gratuita per piccoli e adulti desiderosi di provare il fascino della pedana: per i nati dal 2018 in poi il martedì e il giovedì alle 17,30; per i più grandi il lunedì, mercoledì e venerdì alle 17 (per informazioni: 055.410976, [email protected]).

Franco Morabito