Scherma - Al Grand Prix di Torino la fiorettista sale sul podio. Cristino lascia il segno. Un bronzo di qualità

Dopo i successi conquistati nel Gran Premio Giovanissimi con i medagliati Federico Marchitelli e le sorelle Emma e Livia Pontello, e molti altri under 14, e il secondo posto centrato per il secondo anno consecutivo nel 9° Trofeo del Granducato il circolo Scherma Firenze Raggetti festeggia un altro grande risultato ottenuto sul palcoscenico internazionale da Anna Cristino, la ventitreenne fiorettista azzurra in forza al Centro Sportivo Carabinieri, che da anni ormai si allena sulle pedane del circolo di via Corelli sotto la guida del maestro Alessandro Puccini, pluricampione iridato e oro olimpico nel fioretto ai Giochi di Atlanta 1996, che fa anche parte dello staff federale del ct Stefano Cerioni.

Al recente Gran Prix di Torino - uno degli appuntamenti di vertice della scherma mondiale - Cristino ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara vinta dall’altra azzurra Martina Favaretto, che l’ha battuta 15-14 in semifinale. Straordinario il suo percorso che nel tabellone l’ha vista superare al debutto la greca Chaldaiou, nel secondo turno addirittura la statunitense Lee Kiefer, numero uno al mondo e tre volte oro olimpico, quindi la coreana Nonk negli ottavi e la tedesca Kleibrink nei quarti, prima di fermarsi nel derby di semifinale per una stoccata di differenza. Cristino, che al momento è al quinto posto nel ranking nazionale, ha condiviso alla fine il terzo gradino del podio insieme alla veterana Arianna Errigo.

Al ritorno in sala a Firenze le giovani schermitrici del Raggetti, che condividono con lei gli allenamenti settimanali (insieme anche agli altri azzurri Martina Batini e Alessio Di Tommaso), hanno voluto festeggiare con lei il prestigioso risultato.

Per quanto riguarda l’attività sportiva al Palascherma Zavagli, il Circolo Raggetti nello scorso fine settimana ha accolto quasi cento giovanissimi schermidori provenienti dai circoli di tutta la Toscana (delle classi comprese tra 2015 e 2019), che hanno preso parte alla manifestazione pre-agonistica per le categorie Esordienti e Prime Lame di fioretto, spada e sciabola in metallo e di fioretto in plastica e di attività promozionale per le categorie under 8.

