Scherma - Al nono Trofeo del Granducato a Siena e Firenze. Raggetti, il fioretto regala soddisfazioni

Prosegue la striscia positiva del Circolo Scherma Firenze Raggetti che, dopo i successi conquistati nel Gran Premio Giovanissimi, con i medagliati Federico Marchitelli e le sorelle Emma e Livia Pontello, e molti altri under 14, si è imposto per il secondo anno consecutivo nel 9° Trofeo del Granducato di fioretto articolato su due prove che si sono svolte a Siena e a Firenze, quest’ultima sulle pedane del circolo di via Corelli con la presenza di oltre 200 atleti di tutta Italia.

Marchitelli, classe 2013, ha vinto la prova Maschietti-Giovanissimi battendo in finale il livornese Penzo confermando di essere uno dei più promettenti della categoria nella quale si è ben espresso anche Niccolò Verna.

Successo altrettanto importante quello di Emma Pontello (2014) fra le Bambine-Giovanissime nell’incontro con la veneta Gervasutti. Da segnalare pure le prove di Ginevra Staiano, Giorgia Morsillo e Irene Caleca il cui cammino in tabellone si era però fermato nei turni precedenti.

Nella gara Ragazze/Allieve la sorella Livia (2012), pur sconfitta di misura in finale (13-15) dalla livornese Menici (2011), grazie risultati ottenuti nella prova di Siena, si è aggiudicata il trofeo di categoria dopo aver battuto nei quarti l’amica e compagna di club Caterina Galli.

Nella categoria Ragazzi-Allievi in evidenza Neri Catarzi (6°), Gian Marco Curci (7°), Jacopo Hlebowicz, Pietro Tona, Agata Drusian e Noemi Lazri.

Al Trofeo del Granducato era abbinato il Trofeo Marzocco per gli Esordienti e Prime Lame, nati nel 2015 e 2016, nel quale il Raggetti è stato ben rappresentato da Giulia Anichini Ramirez, Francesco Attianese, Tommaso Burgassi ed Elena Di Giuseppe.

Alla premiazione sono intervenuti il presidente della Regione Eugenio Giani con il consigliere Marco Stella, l’assessora allo sport del Comune Letizia Perini e quello al welfare Nicola Paulesu, e il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro.

Il prossimo appuntamento per il circolo fiorentino sarà l’8 e il 9 febbraio quando sulle sue pedane saranno protagonisti gli under 8 nelle tre armi.

f. m.