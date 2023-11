Scherma. Alberto Morelli si impone nella prova paralimpica

Rientro in gara per lo sciabolatore paralimpico Albero Morelli (nella foto) nel primo appuntamento nazionale della stagione. Il cussino ha ottenuto una bella vittoria nella prova della Categoria ‘A’: in finale si è imposto con un netto 15-3 sul romano Sukhchain Singh della Giovani e Tenaci. L’assenza di alcuni ‘big’ non ha tolto nulla alla prestazione dell’atleta del Cus Siena Estra che si è presentato preparato e determinato e che alla fine è riuscito a conquistare un risultato che sarà sicuramente di stimolo per il prosieguo della stagione sportiva. Per il resto l’attività agonistica è iniziata con le prime prove nazionali under 17 e under 20 e la qualifica zonale in cui i cussini si sono cimentati nel fioretto e nella sciabola, con molti esordi nelle rispettive categorie. Per quanto riguarda il fioretto è da segnalare la qualificazione dei ‘Cadetti’, under 17, Alessia Balzini, Andrea Cannucci e Pietro Corsini alla prova ‘Giovani’ under 20, risultato ottenuto a Salsomaggiore e non scontato visto l’alto livello della categoria. Ancora più prestigiosa è stata la qualificazione alla prima prova Nazionale Assoluta di fioretto in programma a Caorle, in provincia di Venezia, per Camilla Bonechi e per Pietro Corsini, ottenuta nella Zonale Nord disputatasi a Ciserano, in provincia di Bergamo. In campo anche gli under 14, nella prima prova interregionale che si è tenuta in Liguria, a Chiavari: i piccoli schermitori del Cus Siena Estra hanno ottenuto gratificanti piazzamenti in finale con Livia Cortesi, sesta nel fioretto ‘Giovanissime, Sofia Pichierri, settima nel fioretto ‘Bambine’ e Camilla Rusci, anche lei settima nella spada ‘Allieve’. Per gli altri atleti cussini sono arrivati tanti buoni risultati, anche a ridosso delle finali, e per tutti è stata certamente una prima preziosa esperienza stagionale. Questi i giovani schermidori scesi in pedana: Gioele Cozzi, Francesco Fontani e Pasquale Fucci nella sciabola; Pietro Pellegrino, Lorenzo Maria Pacchiani, Valentino Giustarini, Lilia Grassi, Riccardo Zeppi, Benedetta Brandini, Folco Tarsi e Blu Fioravanti nel fioretto.