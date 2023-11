SCHERMA. Banchelli e Ciabatti terzi a Chiavari

Una serie di medaglie, colte nelle ultime competizioni. Questo il momento che sta vivendo la Scherma Prato, iniziando dal "Gran Premio Giovanissimi" dedicato agli U14 andato in scena a Chiavari. Nella sciabola, Clara Banchelli e Bernardo Ciabatti hanno ottenuto una medaglia di bronzo a testa. Bronzo anche per Irene Palmieri, nella spada. Da segnalare, nelle varie categorie, il quinto posto di Matteo Palmieri e i sesti posti di Francesco Bertini e Leonardo Agabio. Alla trasferta hanno preso parte anche Gabriele Chiti, Riccardo Villano e Martina Cerulli Mariani, Domenico Di Iorio, Andrea Bocci, Tommaso Liu, Noemi Bianchini e Aurora Giannotti. L’obiettivo per gli atleti e le atlete del presidente Faustino Colombo, allenati da Marco Lepri, Alessandra Frasconi, Fabio Banchelli e Priscilla Del Mastio, resta quello di continuando a incrementare il medagliere anche nelle prossime sfide.