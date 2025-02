Scherma: buoni risultati dell’Ama Koala. Vincenzi ok a Terni

Sulle pedane di Terni, Gabriele Vincenzi ha vinto la quarta prova nazionale master di spada (cat.2 maschile). Ma l’Ama Koala ha festeggiato anche il 3° posto di Cecilia Salvioli (cat.2) e l’8° di Fabrizia Alessandrini (cat.3). Più di 600 gli atleti che si sono sfidati nella gara che rientrava nel Circuito Europeo Master, in rappresentanza di 21 Paesi. Più di 60 i partecipanti al torneo cat. 2 maschile di spada, che per Vincenzi è iniziato con le vittorie dei 6 assalti della fase a gironi, che gli hanno permesso di posizionarsi al primo posto della classifica parziale. Poi le vittorie con Monellini (Perugia) 10-3, Nani (Belluno), 10-3, Bonagura (Napoli) 8-2, Camilleri (Napoli) 5-4 e Puccinelli (Roma) 10-5. In finale il successo sullo svizzero Atanassow 10-7. Cecilia Salvioli ha vinto 4 dei 5 assalti del girone, poi il percorso netto fino alla semifinale persa 10-8 con Avancini (Roma). A Terni in pedana pure Caterina Franchi (3ª nella sciabola e 8ª nel fioretto cat. 1), Paola Lanza, Denis Antonioli, Nicolas Schmitt e Stefano Franceschi.