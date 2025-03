Scherma. Cus campione regionale nella sciabola

Il Cus Siena Estra si aggiudica a Pontedera il titolo di campione regionale con la squadra di sciabola maschile: Andrea Cannucci, Matteo Danero e Francesco Fontani, nella finale per l’oro, sconfiggono Prato per 45-41. Sempre nella sciabola, nell’individuale, Francesco Fontani raccoglie un bel bronzo dopo aver sconfitto nel suo quarto il lucchese Villano e a aver ceduto in semifinale (15-11) al pratese Chiti, poi primo.

Nel fioretto maschile a squadre bel risultato per il Cus A: Lorenzo Giannini, Pietro Corsini, Matteo Danero, dopo il girone iniziale, si posizionano come testa di serie n. 6. Nel quarto di finale battono i favoriti del Circolo Di Ciolo Pisa per 45-36, in semifinale vengono sconfitti dall’Accademia Schermistica Fiorentina; nella finale per il bronzo superano Lucca per 45-25. Nona la squadra B con Simone Boccacci, Andrea Cannucci e Riccardo Santaniello.

Nella gara individuale di fioretto bel bronzo per Pietro Corsini che in semifinale cede a Luchetti di Pistoia, accusando un lieve infortunio (13-15). Fuori dagli 8 finalisti Matteo Danero, 11°, Lorenzo Marrelli, 14° e Simone Boccacci, 16°; più indietro Riccardo Santaniello, 19°, Andrea Cannucci, 21°, e Riccardo Zeppi, 33°.

Nel fioretto femminile bella finale a 8 per Giorgia Putti, quinta e Natalia Fucci, sesta.