Scherma. Cus in bella evidenza ai Campionati Italiani Master. Conquistate due medaglie d’argento e due di bronzo

La scherma senese si è avviata alla chiusura della stagione sportiva sfiorando per due volte il titolo italiano nel fioretto Master con gli schermitori del Cus Siena Estra che hanno conquistato due medaglie d’argento e due di bronzo ai Campionati Italiani di Categoria svoltisi a Verona nel primo finesettimana di giugno. Daniele Giannini, nella categoria +60, raggiunta la finale a 8 ha superato prima il milanese Guarnera, 10/5, poi si è aggiudicato per 10/6 il derby senese con il compagno di sala Fabio Miraldi, bronzo. Nella finale è stato Bosio di Brescia a superare Giannini che si è messo al colo la medaglia d’argento. Nella categoria +24 è stato Lorenzo Giannini, in una gara di elevato livello tecnico, a raggiungere il podio superando l’anconetano Vannucci all’ultima stoccata, 10/9: nulla da fare contro Chiappelli di Pisa in semifinale ma al giovane cussino è andata comunque la medaglia di bronzo. Nella giornata successiva, dedicata alle prove a squadre, il Cus Siena Estra, forte dei risultati del giorno precedente, ha superato i gironi eliminatori per poi accedere al tabellone finale a 8: nel primo incontro ha superato agevolmente il Club Scherma Roma per 5 vittorie a 1. In semifinale la formazione senese ha faticato un po’ di più contro i torinesi del CH4 ma ha fatto suo l’incontro per 5 vittorie a 3. Nella finale contro Milano il titolo è sfuggito per un solo incontro: è finita 5/4 per i lombardi con tre assalti persi all’ultima stoccata dai cussini che con Daniele e Lorenzo Giannini e Fabio Miraldi si sono dovuti accontentare dell’argento. Giusto menzionare anche l’ennesimo alloro internazionale per la scherma senese ottenuto lo scorso mese di maggio dallo stesso Fabio Miraldi, plurimedagliato in campo mondiale, che, con la squadra azzurra ha vinto l’oro nel fioretto ai Campionati Europei Veterani disputatisi a Ciney, in Belgio, dove l’Italia ha dominato il medagliere finale superando Francia e Ungheria.