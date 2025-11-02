Scherma. Domitilla Foschini (spada) si mette l’oro al collo

Il Circolo della Scherma Faenza è stato protagonista nello scorso fine settimana nella prima prova interregionale di scherma, sia con i suoi atleti che dal lato organizzativo essendosi disputata al PalaCattani. Oltre 600 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni, provenienti da tutto il Nord-Est d’Italia (Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) si sono sfidati sulle 24 pedane per contendersi i titoli interregionali nelle specialità di fioretto e spada. La società faentina ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Giovanissime (Spada, anno 2014) con Domitilla Foschini, confermandosi al primo posto nella classifica nazionale. Ottime prove anche per Alice Liquori, ottava nella categoria Allieve (anno 2012), e per Elia Servadei, piazzatosi quinto tra i Maschietti (anno 2015). Risultati incoraggianti anche per gli altri schermidori del Circolo, tutti autori di buone prestazioni e piazzamenti nella parte alta delle classifiche: Margherita Bosi, Sofia Lama, Emma Agostini ed Emma Fabri tra le Allieve, Antonio Saviano, Gregorio Mazzotti, Riccardo Venturelli e Federico Donatini tra gli Allievi e Giulio Caroli nella categoria Maschietti. "Questa stagione sportiva è iniziata alla grande – spiega la presidentessa Benedetta Palombi -. L’organizzazione di una gara di alto livello, i primi risultati importanti e, prima ancora, il trasferimento nei nuovi locali dell’ex Fiera di Faenza, in via Risorgimento, rappresentano un passo fondamentale per la nostra crescita. Finalmente abbiamo uno spazio dedicato, con pedane regolamentari, che i ragazzi possono vivere come una vera casa della scherma". Il prossimo appuntamento per gli atleti faentini sarà la prima prova nazionale, in programma a Ravenna a metà novembre.