Scherma. Due argenti ai regionali per gli atleti ravennati

Due argenti e due bronzi per le formazioni schermistiche della provincia di Ravenna - Circolo Ravennate della Spada, Società Schermistica Lughese, Circolo della Spada Cervia e Circolo della Scherma Placci Faenza – alla 1ª prova di qualificazione regionale che mette in palio i pass alla prova nazionale di spada, riservata a Cadetti e Giovani. Gli argenti arrivano tra i Cadetti. Tra le ragazze, la ravennate Maria Sole Romanini, 5ª nella fase a gironi, nei quarti, batte la reggiana Bodini 15-13 e in semifinale la bolognese Marteli 13-10. In finale, però, la ravennate deve cedere alla reggiana Sofia Mercanti per 15-11. Nella stessa gara, ottimo anche il bronzo della faentina della Placci, Virginia Baraccani, piegata in semifinale 15-5 dalla vincitrice, ma capace di vincere 15-11 nei quarti conto la ravennate Greta Merola. Romanini, Baraccani (ottima 7ª anche tra i Giovani) e Merola si uniscono alla già qualificata Lavinia Delfino.

Tra i Cadetti arriva in finale il lughese Luca Bronzi: nei quarti travolge 15-7 il bolognese Dal Monte, in semifinale batte 15-11 il modenese Totaro ma in finale cede 15-10 allo strapotere del folrivese Balelli, dominatore della categoria. Ottengono il pass anche i ravennati Ettore Rossi (9º), Pietro Zanzi (18ª) e i cervesi Diego Rusteghi (5º), Alessandro Moretti (14º), Samuel Quartieri (16º) e Luca Righi (17º). Tra i Giovani, bronzo per la ravennate Ginevra Carrozza, superata solo in semifinale 15-10 dalla forlivese Castagnoli, poi vincitrice. Si qualifica anche la ravennate Greta Merola (8ª) che si unisce ad Alice e Anna Casamenti, già col pass in mano. In campo maschile, al già qualificato Francesco Delfino, che tra l’altro si sta allenando con la nazionale seniores, si aggiungono anche il compagno di sala Riccardo De Angelis (16º) e il lughese Federico Veronese (10º).

u.b.