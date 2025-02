Scherma: Gabbi, Manghi, Simonelli e Vanacore terze su 54 squadre. Scatenate le spadiste. Under 14 dell’Ama Koala

È un grande risultato quello che la squadra delle giovani spadiste dell’Ama Scherma Koala di Reggio ha conquistato a Bolzano nel Grand Prix Kinder Joy of Moving, competizione nazionale per schermidori Under 14 che ha visto affrontarsi i più promettenti talenti del panorama schermistico italiano.

Il ’Dream team’ formato da Vittoria Gabbi, Agata Manghi, Sofia Simonelli e Luna Vanacore ha ottenuto il terzo posto tra le 54 squadre partecipanti nel torneo di spada della categoria Allieve.

Per le ragazze dell’Ama Koala la gara è cominciata con due vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi. Quindi gli assalti ad eliminazione diretta e le vittorie contro l’Accademia Scherma Milano (45–15) e il circolo della Spada di Rimini (45–36).

Poi l’incontro molto combattuto contro le fortissime avversarie del Club Scherma Acireale, vinto per sole due stoccate 45–43. Altrettanto combattuto è stato l’assalto dei quarti di finale contro il Chiavari Scherma, superato di una sola stoccata, 45–44. In semifinale è stata l’Accademia Scherma Marchesa Torino a negare alle ragazze reggiane l’accesso alla finale (l’incontro è terminato 40–45).

Per l’Ama Koala, sempre nella categoria Allieve, ha gareggiato anche la squadra formata da Ginevra Bonfrisco, Bianca Carapezzi, Elisa Mercanti e Matilde Mossini.

Nella categoria Giovanissime, hanno partecipato Lucia Tripoli, Margherita Lombardini, Giulia Baja Guarienti e Lavinia Pedroni.

Nel torneo maschile di spada della categoria Allievi Emanuele Spaggiari, Marco Corradini, Fabio Vezzani e Leonardo Matera hanno piazzato la squadra dell’Ama Scherma Koala al nono posto della classifica finale, tra le 70 squadre partecipanti. Ha partecipato anche la compagine formata da Cucchi Sergio, Cerlini Alessio, Tagliazucchi Jacopo, Reverberi Pietro. Nei Giovanissimi, buona la prestazione di Luca Maioli, Elia Soncini, Francesco Marchitto e Luca Fiandri che si sono posizionati nella parte più alta della classifica.