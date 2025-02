Scherma. Giochi del Mediterraneo. La firma di Ravenna

C’è anche la firma di una atleta del Circolo della Spada di Ravenna nella vittoria dell’Italia nel medagliere dei Giochi del Mediterraneo di scherma, svoltisi nello scorso fine settimana a Vrsar in Croazia, Mariasole Romanini ha infatti vinto la medaglia di bronzo nella prova individuale di spada femminile nella categoria Under 15, uscendo in semifinale con la francese Lou, arrivata seconda. Romanini ha partecipato anche alla competizione della categoria superiore, quella Under 17, classificandosi ottava. In ambito regionale, la società ravennate ha ottenuto ottimi risultati nella seconda prova di Qualificazione Regionale della categoria Assoluti di spada svoltisi a Lugo.

Il Circolo si è presentato con 25 atleti. Nella categoria femminile, Beatrice Fava ha vinto l’argento, superando la compagna di sala Alice Casamenti in semifinale. Nelle prime otto posizioni della classifica finale, sono entrate anche Elena Antonucci, Anna Casamenti e Rachele Baruzzi, tutte qualificate per la seconda Prova Nazionale Assoluti. Hanno partecipato alla competizione anche Giada Russo, Lavinia Delfino, Ginevra Carrozza, Greta Merola, Serena Merola, Greta Carrozza e Chiara Giardini. In ambito maschile, la migliore prestazione è stata quella di Riccardo Gennaro entrato nei quarti di finale e qualificatosi per la seconda prova nazionale insieme a Matteo Lontani, giunto ventiduesimo. Hanno partecipato alla gara anche Niccolò Pederzoli, Gioele Trevisan, Manuele Merendi, Marco Merola, Alessandro Brigliadori, Riccardo De angelis, Tommaso Mazzotti, Pietro Zanzi, Ettore Rossi, Devis Mari e Lorenzo Santoni. Sempre a Lugo si è svolto il Campionato regionale a squadre per la categoria Under 14. Per la categoria Ragazze-Allieve, la squadra composta da Irene Liverani, Elisa Manfredi e Àlea Mileo, ha ottenuto l’argento al termine dell’incontro con la squadra di Reggio Emilia, che aveva già fermato ai quarti l’altra compagine ravennate composta da Anna Accardi, Giorgia Ferrari e Azzurra Moriconi. Buona quinta posizione per la squadra maschietti-giovanissimi, composta da Giacomo Angeli, Arturo Bompart, Maicol Consiglio e Filippo Zuffi, e per quella Ragazzi-Allievi, nella quale militavano Pietro Agostini, Yuto Gambi, Stefano Grandi e Kevin Grego. Per la categoria Bambine-Giovanissimele le due formazioni in pedana erano composte da Bianca Bencivelli, Ginevra Stringa e Mariasole Zoli, e Matilde Bighi, Sofia Pretolani e Nicole Roncoroni.