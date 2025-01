Scherma. Giovani spade ancora a segno

Ancora ottimi risultati per gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese nelle gare internazionali e in Italia. In particolare si è tenuta in Slovacchia, a Bratislava, una tappa di Circuito Cadetti a cui hanno partecipato Nicolò Sonnessa e Riccardo Magni. Sonnessa, dopo un girone quasi perfetto è riuscito a vincere una serie di gare nel tabellone ad eliminazione diretta che lo hanno portato agli ottavi: qui, però, è stato sconfitto dal belga Achille Grandjean, seppur di una sola stoccata (12-11) e alla fine si è piazzato 13º. Magni è caduto invece al secondo turno del tabellone ad eliminazione diretta per mano del greco Antoniou e si è piazzato al 142º posto. Si è riscattato Magni nella gara a squadre, ottenendo la 5ª posizione con Italia1. Dopo aver battuto Grecia, Svizzera e Usa5, gli azzurri si sono fermati contro Usa3, poi classificata 2ª. Ma Italia1 ha poi battuto il Belgio nella finalina per la quinta piazza. Italia4, con Nicolò Sonnessa, invece, si è piazzata 11ª, sconfitta negli ottavi dall’Ungheria. A Berlino si è tenuta contemporaneamente la prova di Coppa del Mondo Under23 con Asia Vitali e Fabrizio Di Marco: bravissima la Vitali, 13ª, mentre il compagno di circolo si è piazzato 28º.

Bravissimi infine i baby forlivesi alla 2ª Prova Interregionale Gpg (Gran premio Giovanissimi) di Udine. Tra le Bambine: 2ª Anita Casacci, 7ª Gaia La Biunda, 12ª Anita Gentili, 13ª Eleonora Maroncelli, 16ª Bianca Gentili; Maschietti: 3º Giulio Gentilini, 9º Leonardo Bagattoni (i due nella foto sopra, Gentilini con la coppa); nelle Giovanissime: 14ª Angelica Casoni; nei Giovanissimi ottimo 2º Luca Lombini (foto sotto, col maestro Oleg Mishenko) e tra i Ragazzi Lorenzo Balelli 12º.

u. b.