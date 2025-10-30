Scherma. Grandi soddisfazioni per il Cus alla prova interregionale

A Chiavari, dove si è disputata la prima prova interregionale Toscana e Liguria, sono arrivate grandissime soddisfazioni per il Cus Siena Estra, che ha visto gareggiare in pedana i suoi giovani atleti. Nella categoria, accorpata, delle Ragazze e Allieve (2013-2012) la spedizione cussina ha visto arrivare, nella classifica finale Lilia Grassi e Sofia Pichierri, nella zona premiata, quella delle prime 8. Dopo una gara difficile per entrambe, le due giovani atlete non sono approdate in semifinale per qualche manciata di stoccate. Hanno quindi la gara rispettivamente quinta e ottava. Una maggiore soddisfazione Grassi se l’è tolta ottenendo il primo posto nella gara Ragazze. Nella stessa categoria 33° posto per Alessia Cundari e 40° per Valentina Marino. Al maschile è sfuggita per un soffio la medaglia ad Alessandro Castagnini (9°), che ha ritrovato comunque ritmo e fiducia dopo l’infiammazione del ginocchio che lo aveva costretto al riposo nelle scorse settimane. Tommaso Gentilini si è classificato 24°: dopo un assalto molto combattuto non ha trovato l’accesso al turno successivo. Il primo podio è arrivato nella gara dei Giovanissimi (2014): Nicolò Pellegrino ha conquistato il titolo di campione regionale di categoria, mentre è entrato in ‘zona premiazione’ Niccolò Marsiglietti che ha terminato la sfida in ottava posizione. Ha chiuso leggermente indietro Enrico Cannoni (14°) che avrebbe meritato di togliersi qualche soddisfazione in più. Nella stessa categoria, al femminile, è arrivato il secondo podio di giornata, quello di Vera Paladini che ha chiuso la gara sul secondo gradino. A seguire Sara Trabalzini che si è piazzata 13ma e Azzurra Capresi, arrivata invece 14ma. A conclusione, le categorie ‘novelle’, quelle dei Maschietti e delle Bambine. Brando Pin ha brillato nel fioretto maschile e Francesca Santaniello in quello femminile: entrambi hanno centrato un meritato terzo posto. Per la categoria Bambine, non ha trovato, per una sola stoccata, la ‘zona premiata’ Ginevra Cini (11ma); ha chiuso 13ma Sara Ombres. La sciabola maschile, categoria Ragazzi-Allievi, ha visto Folco Tarsi, unico atleta a scendere in pedana per i colori del Cus Siena Estra, ottenere un 10° posto. E’stato indubbiamente molto positivo il commento dei tecnici dei ragazzi, riguardo alle prestazioni viste in terra ligure. Il loro auspicio quello di continuare sullo stesso livello per portare a casa brillanti risultati anche in gare di rilevanza nazionale.