Scherma, il Circolo Forlivese l’unica società con due convocati. Testa e Sonnessa si fanno valere agli Europei Cadetti

Un Europeo Cadetti non proprio da ricordare per le spade azzurre Under 17, ma tale invece per il Circolo Schermistico Forlivese, unica realtà ad aver avuto due atleti a Napoli, Maria Chiara Testa e Nicolò Sonnessa, impegnati sia nella prova individuale sia in quella a squadre, unici romagnoli in pedana a parte il ravennate Leonardo Bentivogli, che si allena al Circolo Ravennate della Spada ma tirando sotto la bandiera dell’Olanda. Sonnessa si è piazzato 21º nell’individuale: molto bene nella pool con 5 vittorie e 1 sola sconfitta, il forlivese è uscito al terzo turno dell’eliminazione diretta; esentato dal primo, ha battuto l’azero Mamadov 15-12 e ceduto all’estone Khudobkin 10-9. Sonnessa, poi, è stato molto bravo nella prova a squadre favorendo il successo 41-32 sulla Macedonia e lottando nel ko ai quarti 31-32 con la Turchia (poi sconfitta in finale dal’Ucraina); il forlivese l’unico a salvarsi vincendo tutti e tre gli assalti.

Meglio nell’individuale ha fatto Testa, migliore delle italiane con il suo valido 8º posto. Chiuso il girone in 26ª piazza causa due sconfitte (entrambe 4-5), la forlivese è arrivata sino ai quarti battendo nell’ordine la svizzera Lionello (15-4) e le due polacche Ratyna (15-13) e Misiak (15-9) prima di perdere 8-7 la sfida che valeva una medaglia con l’estone Trynova, alla fine terza. Nella gara a squadre, Testa (seconda da destra nella foto del team) ha vinto due assalti su tre nel successo sulla Svezia (45-39) e uno nel ko ai quarti (36-41) con la Polonia (poi seconda), con le azzurre settime.

Ugo Bentivogli