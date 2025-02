Scherma:. Il Circolo Imola a Catania domina con le donne

Grande soddisfazione per il Circolo Scherma a Catania per la gara a squadre C2. Nel femminile la formazione composta da Alice Lambertini, Giulia Sudano e Anita Negroni ha vinto la medaglia d’oro. Le atlete sono partite con un sicuro girone di tutte vittorie per poi sconfiggere le avversarie nelle eliminazioni dirette, fino alla finale, vinta 45-33. Il team maschile con Matteo Bertaccini, Giuliano Pianca, Federico Potena e Andrea Ufficiali ha vinto la prima diretta 45-32, ma ha perso per entrare negli 8. Si è disputato un torneo prime lame (annata 2015) a Modena, a cui hanno preso parte Adele Ghini, Dante Melandri e Raffaele Iacobelli. Per quanto riguarda le prossime gare, il 22 e il 23 febbraio, il Circolo Scherma sarà impegnato a Bolzano per la prova nazionale Gpg a squadre e a Terni con i cadetti per il Trofeo del Sabato.