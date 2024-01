Scherma: la nazionale italiana è quinta nel ranking mondiale, un piazzamento che vale i Giochi. Samele e Neri, Parigi adesso è più vicina

Tre competizioni per arrivare alle qualificazioni per Parigi 2024, percorso che si chiuderà alla fine di marzo. Al momento la squadra maschile di sciabola italiana, che include Luigi Samele e Matteo Neri (il giovane classe 1999, sta affrontando la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio) è in quinta posizione, alle spalle di Ungheria, Stati Uniti, Corea e Francia; la squadra femminile ucraina capitanata da Olga Kharlan e guidata dal maestro Andrea Terenzio è pure quinta, dietro Francia, Corea, Ungheria e Stati Uniti.

Virtualmente qualificate, ma bisognerà mantenere queste posizioni. Nel frattempo medaglia di argento per Olga Kharlan e quinta posizione per Luigi Samele nel Grand Prix di Orleans e che ha visto in pedana anche Riccardo Nuccio, Francesco Bonsanto e Giulia Arpino.

Decima posizione per Luigi Samele nel Grand Prix di Tunisi. In pedana pure Marco Mastrullo, Francesco Bonsanto, Olga Kharlan, Alina Komashchuk, Olena Kravatska, Yulia Bakastova e Giulia Arpino.

Sul fronte nazionale concluse le gare interregionali (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli venezia Giulia e Trentino-Alto Adige) per le categorie under 14.

La Virtus conquista altri tre ori nella gara di sciabola che si è tenuta a Zevio (Verona). Oro per Gregorio Franceschini nella categoria maschietti, Bianca Candeloro tra le Allieve e Costantino Zuffa (Allievi).

Piazzamenti nei primi otto per Caterina Turrini e Dimitri Vitali. Soddisfazioni , per Caterina Garbellini, Gioia Plez, Giorgia Cicerchia, Federico Finelli, Carlo Pasqualicchio, Lorenzo Veggetti, Leonardo Falchieri.

Nella gara di spada a Faenza, tra i primi sedici Francesca Contini e Stefania Mengoni mentre una prestazione che denota decisi miglioramenti per Davide Baccolini, Alessandro Piconese, Lorenzo Cofone, Andrea Zanarini, Giovanni Wangking, Leonardo Bertoli, Cristian Ghini, Andrea Bonicelli, Elia Mangini, Giada Morgante, Elena Baldi, Alessandra Cavazzi.

E a proposito di Giochi Olimpici, chi è in buona posizione, in prospettiva paralimpica, è Emanuele Lambertini, 24 anni, punto di forza della Zinella Scherma di Magda Melandri. Ema ha già preso parte ai Giochi di Rio de Janeiro (dov’era il più giovane in assoluto) e a Tokyo.

Ma Parigi, per lui, avrebbe un significato speciale, perché il problema che aveva alla gamba destra, poi amputata per garantirgli la sopravvivenza, venne affrontato proprio nella capitale francese.

E proprio Lambertini, in questi giorni, ha ricominciato di slancio con la prima prova di Coppa del Mondo. E a Cardiff, nel Galles, Emanuele si è messo al collo una medaglia di bronzo nella prova di fioretto a squadre.