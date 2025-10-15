Acquista il giornale
Scherma, la società malaspina protagonista nel trofeo granducato disputato a pisa. Giornata magica per Pietro Robaldo che vince una medaglia d’oro e una di bronzo

Il giovane apuano Pietro Robaldo, classe 2015, ha brillato a Pisa nella prima prova del Trofeo Granducato, manifestazione nazionale di...

di GIANLUCA BONDIELLI
15 ottobre 2025
Gli atleti della Schermistica Malaspina col maestro Fialdini

Gli atleti della Schermistica Malaspina col maestro Fialdini

Il giovane apuano Pietro Robaldo, classe 2015, ha brillato a Pisa nella prima prova del Trofeo Granducato, manifestazione nazionale di fioretto riservata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi (Under 14), conquistando una medaglia d’oro e una di bronzo nelle categorie Maschietti e Giovanissimi. Il portacolori della Schermistica Malaspina è riuscito a vincere la gara della sua categoria, quella Maschietti, avendo la meglio nello spareggio per il primo posto sul pisano Vanni per 10 a 7. Pietro ha sfoderato una prestazione maiuscola anche nella categoria Giovanissimi, dove ha affrontato avversari di un anno più grandi di lui, che gli è valsa la conquista della terza piazza nella classifica generale sconfitto dal pisano Fiocchini (5-10).

Al Trofeo Granducato la Schermistica Malaspina si è presentata anche con altri suoi atleti. Jacopo Bianco è uscito agli ottavi di finale nel “derby“ con Robaldo mentre Andrea Marchi e Vittorio Spataro si sono classificati al 18° e 27° posto nei Maschietti. Nella categoria Allievi/Ragazzi si sono cimentati Giacomo Giovannetti, piazzatosi al 22° posto, e Pietro Bertelloni, uscito per infortunio.

Parallelamente al Trofeo Granducato si è svolto il trofeo Torre Pendente, manifestazione riservata alla categoria non agonistica. A rappresentare la Malaspina hanno pensato Elia Tonlorenzi (2016) nelle Prime Lame e Alice Robaldo (2017) nella categoria Esordienti. Entrambi gli atleti hanno mostrato un’ottima scherma nel doppio girone con i pari di età presenti alla manifestazione.

