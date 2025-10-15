Scherma, la società malaspina protagonista nel trofeo granducato disputato a pisa. Giornata magica per Pietro Robaldo che vince una medaglia d’oro e una di bronzo

Il giovane apuano Pietro Robaldo, classe 2015, ha brillato a Pisa nella prima prova del Trofeo Granducato, manifestazione nazionale di fioretto riservata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi (Under 14), conquistando una medaglia d’oro e una di bronzo nelle categorie Maschietti e Giovanissimi. Il portacolori della Schermistica Malaspina è riuscito a vincere la gara della sua categoria, quella Maschietti, avendo la meglio nello spareggio per il primo posto sul pisano Vanni per 10 a 7. Pietro ha sfoderato una prestazione maiuscola anche nella categoria Giovanissimi, dove ha affrontato avversari di un anno più grandi di lui, che gli è valsa la conquista della terza piazza nella classifica generale sconfitto dal pisano Fiocchini (5-10).

Al Trofeo Granducato la Schermistica Malaspina si è presentata anche con altri suoi atleti. Jacopo Bianco è uscito agli ottavi di finale nel “derby“ con Robaldo mentre Andrea Marchi e Vittorio Spataro si sono classificati al 18° e 27° posto nei Maschietti. Nella categoria Allievi/Ragazzi si sono cimentati Giacomo Giovannetti, piazzatosi al 22° posto, e Pietro Bertelloni, uscito per infortunio.

Parallelamente al Trofeo Granducato si è svolto il trofeo Torre Pendente, manifestazione riservata alla categoria non agonistica. A rappresentare la Malaspina hanno pensato Elia Tonlorenzi (2016) nelle Prime Lame e Alice Robaldo (2017) nella categoria Esordienti. Entrambi gli atleti hanno mostrato un’ottima scherma nel doppio girone con i pari di età presenti alla manifestazione.