Scherma: Ludovico Monri ed Emma Venerucci protagonisti. Due bronzi per Pesaro ad Ariccia

Ottimo risultato per il fiorettista pesarese Roman Gai del coub scherma Pesaro, che alla prestigiosa coppa del Mediterraneo Under 23 di Brindisi riesce a mettere in pedana una buona scherma, fermandosi solo ad un passo dalla finale ad 8, conquistando un ottimo undicesimo posto. Nella manifestazione si sono sfidati i migliori 20 atleti italiani della categoria, insieme ad atleti provenienti da diversi paesi della confederazione del mediterraneo. Ad Ariccia invece si è svolta la prima prova interregionale Under 14, che ha visto sfidarsi sulle pedane i migliori atleti di Lazio, Umbria e Marche. Per i ragazzi del Club scherma Pesaro, ottimi risultati con Ludovico Monri (categoria maschietti) ed Emma Venerucci (categoria allieve) che conquistano, nelle loro rispettive gare, due bronzi, con una scherma brillante che sicuramente li porterà ad ulteriori successi. Buoni risultati anche da Bogdan Iarmoliuk (decima posizione), per Naima Secchiaroli, che alla sua prima gara conquista la 12esima posizione e per Maria Giorgini che si classifica 17esima. Nelle categoria ragazzi-allievi, buona prestazione per Elia Giorgini 15esimo, Lorenzo Tamburini 17esimo, Federico Ciocchetti 23esimo con Carlo Secchiaroli e Edoardo Barulli a ridosso in classifica. Infine nella categoria ragazzeallieve, pass sfumato per i primi 16 per Nicole Mirra e per Linda Carloni.

l.d.