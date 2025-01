Scherma. Macerata sale sul podio con Chiara Bracalente e Benedetta Pallotta

Gli atlete e atlete maceratesi sono stati protagonisti ad Ancona nella due giorni a di gare di scherma che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti delle Marche. Si è partiti con la categoria Under 10. La Macerata Scherma ha partecipato con 12 schermidori delle classi "Gioco-Scherma": Tommaso Beccacece, Chiara Bracalente, Benito Buldorini, Annibale Buonsanto, Martina Censi, Neve Cesaretti, Paolo Di Fede Pilato, Camilla Montecchiari, Carlotta Montecchiari, Luce Salvi, Lorenzo Sepi e Nina Torresi. Sarebbero stati anche di più, ma l’influenza ha tenuto a casa diversi bambini. È stata una prova complessiva di ottimo livello, considerando che 10 sono al primo anno di pratica schermistica. Una nota di merito particolare va a Chiara Bracalente che ha vinto la gara per i nati nel 2013 e 2014, ha mostrato buona tecnica e notevole freddezza. Salita sul gradino più altro del podio è stata premiata da Stefano Angelelli, presidente del Comitato regionale Marche della Federazione scherma. La maestra pluricampionessa Carola Cicconetti, soddisfatta al termine della gara, ha sottolineato che per tutti i suoi ragazzi l’obiettivo è divertirsi in gara, a prescindere dal risultato, e soprattutto sviluppare nuove amicizie all’insegna della simpatia e del rispetto reciproco. Poi è toccato agli spadisti ed alle spadiste della categoria assoluti regionali. Cinque i rappresentanti della città di Macerata: Jacopo Foresi, Alessandra Franco, Benedetta Pallotta, Ilaria Palomba e Matilde Spadari. La sedicenne Pallotta ha conquistato il terzo posto con una gara brillante in cui ha superato avversarie più titolate ed esperte, qualificandosi così per la fase nazionale in programma a Massa Carrara l’8 marzo.