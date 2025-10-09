Scherma, nelle prove regionali di qualificazionE ottimi riscontri per la malaspina. Meggy Matrizi, Matilde Cassina e Sara Sofia Polacci strappano il pass per i nazionali di Roma

La Schermistica Malaspina ha avuto ottime risposte dalle prove regionali di qualificazione alla prima prova nazionale che si svolgerà a Roma a metà novembre. Nelle varie categorie, infatti, ci sono stati atleti apuani che si sono guadagnati il lasciapassare per l’ambito appuntamento nazionale. Nella prima prova regionale Assoluti disputata a Pistoia il miglior risultato lo ha ottenuto la brava Matilde Cassina che con il suo terzo posto finale si è garantita il pass per Roma. L’esperta schermitrice carrarese si è arresa soltanto in semifinale alla forte atleta pratese Del Mastio.

Nelle qualificazioni regionali dei Cadetti (Under 17), svoltesi a Firenze, è brillata la stella di Meggy Matrizi che ha vinto tutti gli incontri, sia nella fase a gironi che nel percorso ad eliminazione diretta, con una condotta praticamente perfetta che ne ha confermato il grande spessore. Meggy non ha avuto tentennamenti neppure nella finale dove si è imposta con un perentorio 15-8 sulla lucchese Ciampaglia. Insieme alla Matrizi ha ottenuto la qualificazione per la fase nazionale anche Sara Sofia Polacci con il settimo posto finale. Sempre Meggy Matrizi è stata protagonista anche nelle qualificazioni della categoria Giovani (Under 20). Qui si è classificata al terzo posto finale, superata per poche stoccate dalla pistoiese Rosadi. Con questo podio Meggy si è guadagnata la possibilità di competere anche nella prima prova nazionale riservata alla categoria Giovani.

Gianluca Bondielli