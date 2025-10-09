Scherma, nelle prove regionali di qualificazionE ottimi riscontri per la malaspina. Meggy Matrizi, Matilde Cassina e Sara Sofia Polacci strappano il pass per i nazionali di Roma
La Schermistica Malaspina ha avuto ottime risposte dalle prove regionali di qualificazione alla prima prova nazionale che si svolgerà a...
La Schermistica Malaspina ha avuto ottime risposte dalle prove regionali di qualificazione alla prima prova nazionale che si svolgerà a Roma a metà novembre. Nelle varie categorie, infatti, ci sono stati atleti apuani che si sono guadagnati il lasciapassare per l’ambito appuntamento nazionale. Nella prima prova regionale Assoluti disputata a Pistoia il miglior risultato lo ha ottenuto la brava Matilde Cassina che con il suo terzo posto finale si è garantita il pass per Roma. L’esperta schermitrice carrarese si è arresa soltanto in semifinale alla forte atleta pratese Del Mastio.
Nelle qualificazioni regionali dei Cadetti (Under 17), svoltesi a Firenze, è brillata la stella di Meggy Matrizi che ha vinto tutti gli incontri, sia nella fase a gironi che nel percorso ad eliminazione diretta, con una condotta praticamente perfetta che ne ha confermato il grande spessore. Meggy non ha avuto tentennamenti neppure nella finale dove si è imposta con un perentorio 15-8 sulla lucchese Ciampaglia. Insieme alla Matrizi ha ottenuto la qualificazione per la fase nazionale anche Sara Sofia Polacci con il settimo posto finale. Sempre Meggy Matrizi è stata protagonista anche nelle qualificazioni della categoria Giovani (Under 20). Qui si è classificata al terzo posto finale, superata per poche stoccate dalla pistoiese Rosadi. Con questo podio Meggy si è guadagnata la possibilità di competere anche nella prima prova nazionale riservata alla categoria Giovani.
Gianluca Bondielli
Continua a leggere tutte le notizie di sport su