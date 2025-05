Scherma Paralimpica e Non Vedenti. Campionati Italiani Assoluti: al via oggi l’edizione 2025. Matteo Betti per la prima volta ‘tirerà’ nella sua città

Ci siamo: inizieranno oggi i Campionati Italiani Assoluti di Scherma Paralimpica e Non Vedenti 2025: un altro evento sportivo che Siena ospita con orgoglio e soddisfazione. A maggior ragione per la presenza in pedana dell’argento parigino Matteo Betti che per la prima volta tirerà nella sua città, per il prestigioso titolo. La gara del fioretto maschile, categoria A, inizierà domani mattina, alle 10; le finali si terranno nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,20, (diretta su RaiSport), poi si svolgeranno le premiazioni al Santa Maria della Scala. Al palazzetto del Cus, il PalaCorsoni, in via Luciano Banchi all’Acquacada, si sfideranno i migliori schermidori italiani delle categorie paralimpiche e non vedenti e anche le promesse della disciplina. Il Cus Siena ha accolto con entusiasmo e responsabilità l’incarico di organizzare la manifestazione, coinvolgendo il proprio staff, tecnici e volontari in un grande lavoro di squadra. Negli anni il centro universitario sportivo ha consolidato un ruolo di primo piano nello sport paralimpico, ospitando ritiri della nazionale e contribuendo alla crescita di atleti di fama internazionale proprio come Matteo Betti. Nel contesto dell’evento, un gesto di particolare rilievo sottolinea il valore sociale dello sport: grazie alla collaborazione tra il Cus Siena, l’Associazione All Inclusive, il Rotary Club Siena Montaperti e l’Associazione Nazionale Bersaglieri, è stata donata una carrozzina da scherma, che permetterà ad atleti con disabilità di accedere alla disciplina con strumenti adeguati. Tutte le gare sono a ingresso libero. Inoltre il Cus Siena mette a disposizione i propri tecnici ed impianti per lezioni introduttive ai bambini presenti. L’importanza della manifestazione è evidenziata anche dalla presenza della Rai che trasmetterà in diretta le fasi finali nei tre giorni di gara.