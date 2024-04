Scherma paralimpica. Simone Rabitti secondo a Piacenza

Simone Rabitti (foto) ha conquistato la medaglia d’argento alla terza prova nazionale di spada paralimpica (categoria C), che si è svolta a Piacenza. Per l’atleta dell’Ama Koala di Reggio la gara è cominciata con tre vittorie, su quattro assalti tirati nella fase a girone, che gli hanno permesso di classificarsi nella parte alta del tabellone principale e di saltare il primo incontro ad eliminazione diretta. Nell’assalto dei quarti la vittoria contro Orsi (Milano, 15-7). Con il successo in semifinale contro Riccardi (Milano, 15-12) per “Rabbo” si sono spalancate le porte della finale, persa con Rigo (Bologna, 7-15). Si può considerare soddisfatta anche Juliet Kaine: la spadista paralimpica dell’Ama Koala ha partecipato alla gara integrata tra atleti paralimpici e olimpici (seduti in carrozzina). Kaine ha chiuso al nono posto della classifica del categoria A, al termine di una gara dall’elevato livello di difficoltà. Ad accompagnare i due schermidori il maestro Massimo Bertacchini.