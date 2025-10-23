Scherma. Qualificazioni a Ciserano. Matteo Danero alle nazionali

Hanno ottenuto buoni risultati, i 17 atleti del Cus Siena Estra impegnati nella prima prova di qualificazione zonale, categoria assoluti, a Ciserano. I primi a scendere in pedana sono stati i ragazzi del fioretto maschile: su oltre 250 atleti, a eccellere è stato Matteo Danero, unico cussino a centrare la qualifica alla gara nazionale. Dopo un ottimo girone con una sola sconfitta, è arrivato fino ai 32mi, dove, per poche stoccate, si è dovuto fermare, chiudendo 21°. Niente da afre per Pietro Corsini (75°), con una gara al di sotto delle aspettative, Andrea Cannucci (92°), Lorenzo Marrelli (144°), Lorenzo Pacchiani (226°) alla prima esperienza nella categoria. Nella sciabola femminile, ha centrato la qualificazione Caterina Scarselli: dopo un buon girone, ha ceduto solo nei 32mi, finendo 19ma. Più indietro Giorgia Putti (31°), che non ha staccato il pass per sole due posizioni e Giorgia Paglialunga (40°). Nell fioretto femminile Camilla Bonechi ha trovato nelle eliminatorie la giusta motivazione, chiudendo nel tabellone dei 32mi, 31ma, qualificandosi quindi per la prova nazionale. Nonostante una buona gara non ce l’hanno fatta Natalia Fucci (60ma), Alessia Balzini (71ma), sconfitta nel derby con Bonechi e Francesca Telese (73ma). A seguire Giorgia Putti (130ma) e Caterina Scarselli (133ma). Nella sciabola maschile, il miglior risultato è arrivato da Pasquale Fucci (62°), alla prima esperienza nella categoria superiore, che ha raggiunto il tabellone delle eliminatorie ma non è andato oltre il secondo turno. Più indietro Francesco Fontani (72°) e Gioele Cozzi (120°), anche lui al debutto. "Dall’esperienza prenderemo spunti per migliorare ancora di più il lavoro e alzare l’asticella verso quei risultati che il Cus Siena Estra merita e a cui la storia recente ha abituato", le parole dei tecnici.