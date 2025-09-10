Scherma. Questa disciplina ha fatto centro all’Open Day Sport

È stato un successo l’Open Day Sport tenutosi a Montecassiano che si è trasformato in un’occasione per avvicinare i giovani anche alla scherma. Tra le oltre quindici discipline presenti, oltre 50 ragazzi hanno scelto di provare questa disciplina. Due pedane sono state allestite dalla Macerata Scherma per dare modo di conoscere la nobile arte del duello sportivo. I maestri Carola Cicconetti e Alfredo Gironelli si sono adoperati con impegno per spiegare ai ragazzi le regole di base del fioretto e renderli protagonisti del loro primo assalto. Sorprendente è stata anche la richiesta di provare di numerosi genitori e adulti, la scherma per adulti è sempre più diffusa e anche a Macerata è in continua crescita. La vice sindaco Katia Acciaresi ha visionato tutti gli spazi dimostrativi ed ha apprezzato la disponibilità dell’associazione di mettere gratuitamente a disposizione attrezzature ed istruttori per effettuare le prove sportive. E per chi non fosse a Montecassiano? Nessun problema, si può provare gratis la scherma a Macerata per 2 settimane nella palestra di via Cardarelli a Collevario.