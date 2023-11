Scherma. Sona e Falasca si mettono in luce a Monza. Bonzano e Negroni si fanno valere nella capitale

Gli spadisti del Circolo Scherma Imola sono stati protagonisti al Trofeo d’Autunno under 14 a Monza e al Trofeo del Sabato e Circuito Nazionale Lui & Lei a Roma under 17. Altra bella prova per i giovani atleti della scherma locale che continuano a ben figurare nelle varie gare in programma.

In Lombardia, tra i RagazziAllievi, il migliore è stato Edoardo Sona (decimo) seguito da Matteo Falasca (25esimo). Tra i MaschiettiGiovanissimi, prova incoraggiante per Mattia Rensi (41esimo).

Bene Alyssa Favi (decima) tra le BambineGiovanissime.

Doppietta, tra le RagazzeAllieve, della coppia Sara Mirandola (prima) e Ilaria Zambrini (seconda). Sofia Cimatti (decima), è stata eliminata da Zambrini.

A Roma, invece, Evita Bonzano (sedicesima), Anita Negroni (28esima), Lucia Gaspari (34esima), estromessa dalla prima, Anna Santandrea (37esima) e Federico Potena (79esimo) e Riccardo Zerbini (100esimo), hanno disputato un "Lui & Lei" con spunti interessanti.

Cinque sono state le coppie del Csi sempre con la collaborazione di innesti lughesi.

Nelle competizioni in programma Guido Bosi e Anita Negroni sono arrivati 29esimi, Federico Potena e Lucia Gaspari (32esimi), Riccardo Zerbini e Kristianne Angeli Mariano e Marco Savorani e Anna Santandrea si sono ben comportati.

Mirko Melandri