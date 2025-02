Scherma. Spada, in pedana. Quartieri e Rustighi ai nazionali Giovani

Il Circolo della Spada Scherma Cervia - Milano Marittima sarà impegnato nel week end a Catania nella prova nazionale riservata ai Giovani e ai Cadetti dove in pedana scenderanno Samuel Quartieri e Diego Rustighi. Quartieri ha conquistato il pass per il torneo nazionale grazie al bronzo vinto il 22 dicembre a Conselice nella prova regionale, occasione in cui ha centrato la anche la qualificazione alla fase nazionale nell’Under 20 (pure quella in programma a Catania in questo fine settimana), mentre Rustighi è arrivato 14°quattordicesimo, disputando una gara da protagonista. Nei primi trenta si sono classificati anche Luca Righi, Lorenzo Benvenuti, Alessandro Moretti e Jacopo Budini. Sempre nella tappa di Conselice, la società cervese aveva vinto il bronzo nella Categoria Maschietti e Giovanissimi del Gran Premio Giovanissimi regionale a squadre. Entrambi si sono fatti valere anche nella seconda prova di qualificazione regionale di spada maschile assoluta tenutasi a Lugo a fine gennaio, qualificandosi nel tabellone dei trentaduesimi di finale, in una gara che vedeva la partecipazione di 150 atleti.