Scherma: successi nelle specialità del fioretto e della spada. Dalle Marche all’Europa: Pesaro scatenata

Un weekend trionfale per la scherma pesarese, con gli atleti impegnati su più fronti. Mentre i fiorettisti onoravano l’Italia in campo internazionale, gli spadisti dominavano la scena regionale, dimostrando la bontà del lavoro svolto dalla società. Grande performance per i fiorettisti chiamati a rappresentare i colori nazionali nel prestigioso Trofeo Satellite di Coppa del Mondo di Amsterdam. I due portacolori pesaresi, Roman Gai e Luca Ceccolini, hanno entrambi superato la fase a gironi con solidità. La prestazione più incisiva è stata quella di Luca Ceccolini, autore di un percorso netto nel girone (6/6). Nelle dirette, Ceccolini ha impressionato, superando anche un forte avversario inglese per accedere ai primi 32. La sua gara si è conclusa con un 20° posto su oltre 200 atleti da tutto il mondo, un risultato che testimonia l’alto livello raggiunto. Per quanto riguarda il capitano Roman Gai, la sua gara si è fermata alle porte dei primi 64. Nonostante una prova positiva, il risultato non ha appagato del tutto la sua fame agonistica. Un esito che, seppur non soddisfacente, fornirà la carica e la giusta determinazione al capitano per puntare a conquistare ciò che merita nel corso della stagione. Contemporaneamente all’impegno internazionale, la squadra di spada ha dato spettacolo in casa, dominando la prima prova regionale di Spada Assoluti. Gli atleti biancorossi hanno conquistato il gradino più alto del podio in entrambe le competizioni. Nella gara maschile, è stato Federico Lanari a imporsi, conquistando l’oro. Ottime le prove anche di Alessandro Berti (quinto) e Matteo Casoli (17°), fermato solo da una stoccata per l’accesso ai 16. Non è stata da meno la prova femminile: Teresa Donatelli ha vinto la medaglia d’oro. A ridosso del podio si sono distinte anche le promettenti cadette Vittoria Lazzeri (8° posto) e Vittoria Lucchino (9° posto). "Questo è un ottimo inizio di stagione che ci riempie di orgoglio", ha commentato il presidente Mangiaracina.

l.d.