Scherma. Super Cus! Lilia Grassi campionessa italiana. Nicolò Pellegrino: bronzo

Festeggia il Cus Siena Estra. Lilia Grassi (foto a sinistra) si è laureata campionessa Italiana della categoria Giovanissime di fioretto: con un percorso di gara praticamente perfetto, si è aggiudicata il titolo confermando l’ottimo stato di forma e grande determinazione. Lilia, dopo un buon girone iniziale si è classificata direttamente per il tabellone da 64 dove ha superato la pisana Maramici 10-6 e l’udinese Stoppani sempre 10-6; per le otto ha incrociato la compagna di sala e amica Sofia Pichierri che ha battuto dopo un assalto molto combattuto. Nei quarti di finale si è imposta 10-8 sulla fiorentina Morsillo e ha guadagnato la finale sull’altra fiorentina Staiano (10-5). La finale è stata senza storia con la cussina, sempre in vantaggio, che ha chiuso i conti sul 10-5 contro la siciliana Spadaro.

Bel piazzamento per Sofia Pichierri che ha terminato a ridosso delle otto dopo una stagione strepitosa che l’ha vista sempre protagonista. Nel ranking di categoria Lilia Grassi è quindi prima, Sofia Pichierri è quinta. Alessia Cundari si è piazzata 72ma, Valentina Marino 74ma, leggermente al di sotto delle loro possibilità. Nicolò Pellegrino (foto a destra) si è messo il bronzo al collo, nella categoria Maschietti di fioretto, dopo una gara condizionata da un infortunio iniziale che ha saputo gestire molto bene, mostrando una grande maturità nonostante la giovane età. Superati agevolmente i gironi iniziali, nel percorso dei 64 ha sconfitto per 10-2 il romano Scanu, poi ha inflitto un 7-3, al tempo, al patavino Stevanato e un 10-4 all’anconetano Stipa. Nei quarti ha battuto 10-5 il modenese Rosta per poi cedere a Carloppi 4-5, al supplementare. La medaglia ha proiettato il cussino al vertice del ranking nazionale: +80 dal secondo.