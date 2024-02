Scherma, tre successi con Cadetti e Giovani. Spade forlivesi alla ribalta nelle competizioni regionali

Doppio fronte per il Circolo Schermistico Forlivese, in gara di recente con gli spadisti Under 17 e 20 nella seconda prova regionale a Lugo, in palio i pass per la gara nazionale, e con gli Under 14 nel Campionato Regionale a squadre.

Nella categoria Cadetti, con 70 partecipanti al via, il migliore dei forlivesi è Adriano Rocco, brillante terzo, sconfitto 11-15 in semifinale dal riminese Brando Foschini. Molto bene anche Davide Castellani e Marcello Ghetti, che fermati agli ottavi chiudono rispettivamente al 14º e al 16º posto. Qualificazione ottenuta anche da Gabriele Samorì (17º), Matteo Maddalena (22º) e Gioele Masini (27º).

Tra le Cadette vittoria assoluta per Viola Casali, che supera in semifinale e finale le reggiane Marani (15-12) e Ricchetti (15-10). Bravissima anche Zakiya Chraim, ottima terza, superata in semifinale da Ricchetti 15-11. A una stoccata dal podio, invece, Chiara Castagnoli che chiude quinta. Stop agli ottavi per Francesca Morosi (11ª) ed Elissa Chraim (12ª), però qualificate, come Licia Mattiello (18ª).

Un’altra vittoria arriva dalla spada maschile Giovani: Leonardo Cortini, al rientro da un infortunio, riesce a conquistare il primo gradino travolgendo 15-9 sia in semifinale, sia in finale rispettivamente il piacentino Bonelli e il modenese Vancini. Tra i migliori anche Adriano Rocco (13º) mentre si fermano ai sedicesimi, comunque a qualificazione ottenuta, Marcello Ghetti (17º), Nicolò Ceccaroni (19º), nato però nel 2009, e Riccardo Cappelletti (25º).

Il terzo centro, nelle 4 prove in programma, è di Chiara Castagnoli, che si impone tra le Giovani regolando 11-6 in finale la ravennate Elena Antonucci. Benissimo poi Licia Mattiello, sesta, mentre conquistano il pass anche Francesca Morosi (9ª), Greta Versari (15ª) e Viola Casali (17ª). Già alla fase nazionale per i risultati precedenti Riccardo Magni, Nicolò Sonnessa, Mariachiara Testa e Asia Vitali.

Passando agli Under 14, le quattro squadre al Campionato Regionale riescono a ottenere tre medaglie di bronzo. Nei Maschietti-Giovanissimi la formazione composta da Dario Bassi, Filippo Fiori, Ettore Gentilini e Giacomo Gimelli si piazza terza, battuta in semifinale da Modena 32-36 dopo aver eliminato Faenza 36-22. Tra le Ragazze-Allieve, Valentina Francisconi, Luna Onofrei, Matilde Palmieri e Francesca Spinelli, superata Reggio, si fermano in semifinale con Ravenna 41-45. Altra medaglia di bronzo ai Ragazzi-Allievi: Lorenzo Balelli, Luca Castellani, Dario Moreni ed Ernesto Spazzoli cadono con Ravenna 44-45 dopo aver vinto con Rimini e Piacenza. Nelle Bambine-Giovanissime buon 6º posto per Adele Amico, Noemi Canducci, Angelica Casoni e Gloria Pasini.

