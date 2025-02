Scherma Vittoria di prestigio per la Malaspina. Faluomi s’impone a Terni nel campionato Master

Alessandro Faluomi, portacolori della Schermistica Malaspina Massa, ha riportato una vittoria di prestigio nella quarta prova del campionato nazionale Master di spada disputata a Terni. Lo schermidore apuano ha ottenuto la sua prima affermazione stagionale nella categoria 0 (24-39 anni).

Dopo un girone sottotono, dove ha fatto registrare quattro vittorie e due sconfitte, Faluomi è salito in cattedra a partire dal tabellone ad eliminazione diretta dove ha superato in scioltezza i primi tre turni. In semifinale si è trovato di fronte il forte Thar Ben Amara, alfiere del Cus Cagliari, che ha battuto col punteggio di 10 a 7.

Al termine di una finale molto combattuta, terminata col risultato di 10 a 8, Alessandro è riuscito ad avere la meglio su Edoardo Munzione, atleta di alto livello tesserato con le Fiamme Oro di Roma. Con questa vittoria Alessandro Faluomi ha confermato il suo ottimo stato di forma proiettandosi verso il primo posto nel ranking riservato alle categorie Master.

Grande soddisfazione per la Schermistica Malaspina, società nella quale il talentuoso atleta svolge anche attività di maestro coi più piccoli sotto l’egida del tecnico federale Marco Fialdini.