Schiochet c’è, l’Italservice ribalta Pomezia

ITALSERVICE

4

FORTITUDO POMEZIA

2

(1-2)

ITALSERVICE : Putano, De Oliveira, Miguelin, Tonidandel, Vavà, Mariani, Luberto, Dener, Belloni, Andrè, Schiochet, D’Ambrosio. All. Scarpitti

FORTITUDO POMEZIA: Tarenzi, Murilo, Raubo, Cesaroni, Mateus, Bonci, Pelezinho, Esposito, Micheletto, Bueno, Migel Angelo, Mentasti. All. Nuccorini

Marcatori: 2’21’’ p.t. Raubo (F), 4’48’’ Schiochet (I), 14’56’’ Pelezinho (F), 11’40’’ s.t. Putano (I), 14’ Belloni (I), 19’53’’ Schiochet (I)

Ammoniti: Raubo (F), Cesaroni (F)

Arbitri: Emilio Romano (Nola), Pasquale Crocifoglio (Napoli) Crono: Fabio Maria Malandra (Avezzano)

Il PalaMegabox porta bene all’Italservice che davanti al suo pubblico ritrova la vittoria al termine di una partita per niente scontata e che si era messa poco bene all’inizio per la squadra di casa. Un successo arrivato in in rimonta, grazie alla capacità della squadra allenata da Scarpitti, di reagire alle sorti avverse. Un successo maturato grazie a carattere e senso di squadra che hanno avuto la meglio anche nei momenti di difficoltà, consentendo all’Italservice di venire a capo di un avversario mai domo e sempre pronto ad approfittare di eventuali opportunità.

Il Pomezia infatti parte forte e va subito in vantaggio. Pesaro però non si demoralizza e pareggia. È un botta e risposta. Gli ospiti non si attendono. Tanto che il primo tempo si chiude con gli avversari avanti di una rete. Nella ripresa però il team della presidente Simona Marinelli si scatena e conquista tre punti d’oro. Un bottino che fa bene al morale e anche naturalmente alla classifica. Ad aprire le danze è Rabaudo del Pomezia. Tra le fila dei biancorossi c’è il bis di Schiochet che prima pareggia e poi sigla la ciliegina a una manciata di secondi dal termine del match. Una sfida emozionante. Molto equilibrata nei primi venti minuti. Nel secondo tempo c’è lo scatto dei locali. Da segnalare anche la trasformazione del portiere marchigiano Putano. Alla fine una bella Italservice che ha espresso un gioco di spessore e una personalità matura.

b.t.