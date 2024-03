Sci. Maestri disabili: accessi uguali per tutti

Non più campioni olimpici o paralimpici, ma la possibilità per tutti di poter accedere all’insegnamento con le stesse opportunità. Il tema è l’esonero dalla prova attitudinale per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci per atleti con disabilità, affrontato in Consiglio regionale lombardo, attraverso una interpellanza del consigliere regionale Giacomo Zamperini. "E’ una richiesta che reputo importantissima - ha detto il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni -. Incontreremo Pierangelo Santelli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, per un confronto volto a rendere sempre meno ampio il divario tra atleti paralimpici ed atleti olimpici e per poter finalmente ottenere una pari dignità".

A.S.