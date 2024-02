Sci. Ora è ufficiale: annullata la gara tra società di contrada

Niente sfida sulla neve per le società di contrada. Il Consiglio dello Sci Club Siena, tramite un comunicato, fa sapere che la trentesima edizione della gara di sci ‘Per Slalom e per Amore’, in programma sabato 2 marzo, è stata annullata a causa delle avverse condizioni atmosferiche. La neve caduta nello scorso fine settimana all’Abetone, per un momento aveva ridato ottimismo agli organizzatori; infatti le notizie che provenivano dalla montagna pistoiese erano confortanti: 20/30 centimetri di neve sulle piste, non ancora tutte praticabili, ma la Zeno 3, dove si sarebbe dovuto disegnare il tracciato dello slalom, era perfettamente agibile, così come il Pulicchio. Purtroppo alla neve del week end, che ha ridato al comprensorio un aspetto tipicamente invernale, si è sostituita una pioggia incessante che durerà anche per i prossimi giorni. Da qui la sofferta decisione di sopprimere la competizione. "Questo appuntamento deve essere un momento di festa sugli sci; se vengono a mancare certi requisiti, soprattutto legati alla sicurezza, non ha più senso procedere". Queste le parole del presidente Marco Liberati che aggiunge: "Il ritrovo all’Abetone rappresenta un momento di aggregazione non solo per noi dello Sci Club, ma per tutti i partecipanti che è giusto si godano una giornata in piena armonia con il contesto montano. Le chiusure di molte piste non consentono dunque lo svolgimento della manifestazione come noi la intendiamo da sempre, vale a dire una festa per grandi e piccini, senza troppe limitazioni. La stagione è stata complicata – prosegue Liberati – tanto che all’Abetone, ma anche in Val di Luce, molti impianti non sono funzionanti. Non rimane che incrociare le dita per la prossima stagione, sperando in un accumulo di neve soddisfacente".

R.R.